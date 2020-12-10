Хакери, які атакували Європейське агентство з лікарських засобів, отримали доступ до документів щодо вакцини Pfizer/BioNTech. Про це повідомляє BBC.

Агентство працює над затвердженням двох вакцин проти Covid-19, цей процес, як очікується, буде завершений протягом декількох тижнів.

За словами BioNTech, яка виробляє одну з вакцин у партнерстві з Pfizer, кібератака не повинна вплинути на цей графік.

Європейське агентство не надало жодних подробиць про характер кібератаки в короткій заяві на своєму сайті, крім того, що було розпочато розслідування.

Але BioNTech заявила, що хакери отримали доступ до її документації.

«Сьогодні ми були проінформовані... про те, що агентство піддалося кібератаці і що деякі документи, що належать до нормативної документації щодо вакцини Pfizer і BioNTech, BNT162b2, яка зберігалась на сервері агентства, були незаконно отримані сторонніми», – повідомили в компанії.

Компанія стверджує, що не знає про те, чи були викрадені будь-які особисті дані учасників її медичних досліджень, але стверджує, що це ніяк не повпливає на подальший процес реалізації вакцини.

До слова, 8 грудня Велика Британія першою у Європі розпочала масову вакцинацію від коронавірусної інфекції саме вакциною компаній Pfizer/BioNTech.