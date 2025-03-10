Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі

Контррозвідка Служби безпеки затримала російську агентку у Харкові, яка отруїла військового ЗСУ та готувала вибухівку для терактів. Про це повідомила СБУ у понеділок, 10 березня.

Зрадницею виявилася місцева ІТ-фахівчиня. Вона на замовлення ФСБ отруїла військового ЗСУ та готувала саморобні вибухові пристрої (СВП) для вчинення терактів.

Щоб вбити українського воїна, жінка під виглядом волонтерської допомоги передала йому ліки та продукти, в які підмішала отруту. Після цього військового у тяжкому стані госпіталізували до місцевого шпиталю. Наступними завданнями агентки було виготовити саморобну вибухівку та заховати її у схрони для підготовки терактів.



«Одну з вибухівок жінка заховала поблизу свого помешкання у багатоквартирному будинку, а іншу – СБУ вилучила безпосередньо у квартирі підозрюваної. За інструкцією ворога фігурантка замаскувала СВП під вогнегасник, а для більшої вражаючої дії спорядила металевими гайками», – додають у повідомленні.



Харків'янка потрапила у поле зору ФСБ ще до початку повномасштабного вторгення, коли їздила до родичів у Росію. А злочинні завдання їй почали надходити на початку 2025 року.



Наразі їй повідомили про підозру за пособництво у терористичному акті, незаконне зберігання вибухівки, а також планують вручити підозру за закінчений замах на умисне вбивство. Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала російського агента, який працював у Державному космічному агентстві та передавав стратегічну інформацію ворогові. Завербованого чоловіка затримали 8 березня під час наради у міністерстві стратегічної промисловості.