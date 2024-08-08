Медика затримали в грудні 2023 року під час одержання 2000 доларів хабаря

Сихівський районний суд виніс вирок хірургу Лікарні Святого Луки Олегу Голубу, який за 2000 доларів підробив діагноз пацієнту, що визнає його непридатним до служби в ЗСУ. Суд призначив йому 85 тис. грн штрафу.

Як вказано в матеріалах справи, Олег Голуб працює Лікарні Святого Луки лікарем-хірургом. Із червня 2023 року розпорядженням Сихівської районної адміністрації він увійшов до складу позаштатної військово-лікарської комісії, що визначає придатність чи не придатність до служби в ЗСУ.

30 вересня 2023 року в лікарняному кафе він погодився за 2000 доларів хабаря встановити військовозобов’язаному, який проходив ВЛК, такий діагноз, за яким би його визнали тимчасово непридатним до військової служби.

На початку жовтня без проведення обстеження медик видав пацієнту довідку з діагнозом «виразка дванадцятипалої кишки» та документи про непридатність до військової служби, а в грудні 2023 року в лікарняному кафе він отримав від ухилянта 2000 доларів. Під час отримання хабаря його затримали поліцейські.

В суді Олег Голуб свою провину визнав і розкаявся. Він розповів, що познайомився з військовозобов’язаним в лікарні, коли той навідував знайомого. Під час однієї з розмов чоловік розповів, що хотів би отримати документи про непридатність і лікар вирішив йому в цьому допомогти.

Враховуючи обставини справи, суддя Сихівського райсуду Людмила Сабара визнала Олега Голуба винним у службовому підробленні та хабарі за ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 368 ККУ та сукупно призначила 85 тис. грн штрафу та на 3 роки позбавила його права працювати лікарем у складі позаштатної ВЛК при територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки. Крім цього, він має сплатити 27 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.