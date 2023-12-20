Олег Голуб працював у лікарні святого Луки з 2001 року

Хірурга лікарні святого Луки Першого ТМО Львова Олега Голуба затримали на хабарі 2 тис. доларів США, які він вимагав від пацієнта за підробку документів, що звільняють від військової служби.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, хірург першої категорії лікарні святого Луки, що на вул. Навроцького, 23 у Львові, Олег Голуб разом зі спільниками вимагав від пацієнта 2 тис. доларів США за оформлення витягу з медичної карти про наявність захворювання, яке звільняє від військової служби.

Лікаря викрили 20 грудня. Зараз у його робочому кабінеті тривають обшуки. На час розслідування Олега Голуба відсторонять від роботи. Правоохоронці про цей інцидент ще не повідомляли.

«Львівська міська рада дякує правоохоронцям за проведену роботу та обіцяє максимально сприяти у розслідуванні. Для мерії важливо, аби винні були покарані», – повідомили у Львівській міськраді.