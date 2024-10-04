«Оптіма» – школа майбутніх лідерів

Перше місце серед дистанційних шкіл здобула школа «Оптіма». ОПТИМісти підтвердили свої знання на високому рівні, що дозволило навчальному закладу зайняти провідні позиції у всеукраїнському рейтингу. Перша і найбільша дистанційна школа «Оптіма» посіла такі місця:

Перше місце серед дистанційних шкіл України;

Третє місце серед шкіл Києва;

Восьме місце серед усіх шкіл України.

Школа «Оптіма» здобула перше місце серед дистанційних шкіл

Цей рейтинг базувався на середньому результаті балів НМТ з чотирьох предметів, враховуючи кількість складених тестів випускниками кожного навчального закладу. Високі показники «Оптіми» свідчать про якісну роботу педагогів, які використовують сучасні підходи до навчання, що сприяє глибокому засвоєнню знань і успішній здачі тестів. Завдяки цьому школярі можуть засвоїти навіть найскладніші теми та легко застосувати свої знання на практиці.

Цікаво, що цьогоріч у НМТ взяли участь 1774 випускники «Оптіми», що значно перевищує показники інших навчальних закладів, що можна побачити у рейтингу.

У НМТ взяли участь 1774 випускники «Оптіми»

«Оптіма» – школа майбутніх лідерів

Високі результати учнів «Оптіми» на НМТ – не новинка, а звична практика. Так, у 2023 році школа також увійшла до топ-10 шкіл за результатами НМТ, посівши:

перше місце серед дистанційних закладів,

третє – серед київських шкіл,

шосте – у загальноукраїнському рейтингу.

У 2024 році «Оптіма» встановила новий рекорд, випустивши 2949 учнів, що офіційно зафіксували у Національному реєстрі Книги рекордів України. Відповідний сертифікат вручили під час випускного вечора.

Школа «Оптіма» побила рекорд України

Ці досягнення доводять, що «Оптіма» надає учням не лише знання, але й формує навички, необхідні для успішного життя, вчить критично мислити, швидко адаптуватися до змін і впевнено йти до своїх цілей. Завдяки цьому школа має велику популярністю серед дітей та їхніх батьків.

Обиравши «Оптіму», ви відкриєте можливості для здобуття якісної освіти для своєї дитини у зручному форматі дистанційного навчання!