Хто став лідером серед дистанційних шкіл в Україні за результатами НМТ
В Україні оприлюднили рейтинг найкращих шкіл за підсумками НМТ 2024 року
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Перше місце серед дистанційних шкіл здобула школа «Оптіма». ОПТИМісти підтвердили свої знання на високому рівні, що дозволило навчальному закладу зайняти провідні позиції у всеукраїнському рейтингу. Перша і найбільша дистанційна школа «Оптіма» посіла такі місця:
- Перше місце серед дистанційних шкіл України;
- Третє місце серед шкіл Києва;
- Восьме місце серед усіх шкіл України.
Школа «Оптіма» здобула перше місце серед дистанційних шкіл
Цей рейтинг базувався на середньому результаті балів НМТ з чотирьох предметів, враховуючи кількість складених тестів випускниками кожного навчального закладу. Високі показники «Оптіми» свідчать про якісну роботу педагогів, які використовують сучасні підходи до навчання, що сприяє глибокому засвоєнню знань і успішній здачі тестів. Завдяки цьому школярі можуть засвоїти навіть найскладніші теми та легко застосувати свої знання на практиці.
Цікаво, що цьогоріч у НМТ взяли участь 1774 випускники «Оптіми», що значно перевищує показники інших навчальних закладів, що можна побачити у рейтингу.
У НМТ взяли участь 1774 випускники «Оптіми»
«Оптіма» – школа майбутніх лідерів
Високі результати учнів «Оптіми» на НМТ – не новинка, а звична практика. Так, у 2023 році школа також увійшла до топ-10 шкіл за результатами НМТ, посівши:
- перше місце серед дистанційних закладів,
- третє – серед київських шкіл,
- шосте – у загальноукраїнському рейтингу.
У 2024 році «Оптіма» встановила новий рекорд, випустивши 2949 учнів, що офіційно зафіксували у Національному реєстрі Книги рекордів України. Відповідний сертифікат вручили під час випускного вечора.
Школа «Оптіма» побила рекорд України
Ці досягнення доводять, що «Оптіма» надає учням не лише знання, але й формує навички, необхідні для успішного життя, вчить критично мислити, швидко адаптуватися до змін і впевнено йти до своїх цілей. Завдяки цьому школа має велику популярністю серед дітей та їхніх батьків.
Обиравши «Оптіму», ви відкриєте можливості для здобуття якісної освіти для своєї дитини у зручному форматі дистанційного навчання!