Чоловік вісім разів вистрелив по магазину з пневматичного пістолета

Луцький суд постановив стягнути 20,2 тис. грн з чоловіка, який в січні цього року обстріляв магазин у Луцьку. Досі причини його вчинку невідомі, чоловік начебто не перебував у стані алкогольного сп'яніння. Добровільно відшкодувати завдані збитки він відмовився, тож власник постраждалого приміщення звернувся до суду.

Інцидент стався ввечері 29 січня на вулиці Винниченка у Луцьку. Тоді зловмисник вісім разів вистрелив з пневматичного пістолета по магазину «Десятка». Чому він так зробив, у постановах не вказано, але, за повідомленнями ЗМІ, він вигукував «хай мене посадять».

Судячи з фотографій, постраждало скло на вікнах магазину. У квітні Луцький міськрайонний суд оштрафував порушника на 85 грн за статтею про дрібне хуліганство.

Власник магазину звернувся до експертів, які оцінили збитки в 20,2 тис. грн. Добровільно цю суму хуліган не виплатив, тож підприємцеві довелось звернутись до суду, йдеться у постанові. Відомо, що на судове засідання обвинувачений не з'явився.

Суд вирішив, що позовні вимоги є обгрунтованими, тож задовольнив позов. Відтак порушник, який обстріляв магазин, повинен буде відшкодувати 20,2 тис. грн та сплатити 992 грн судового збору. Рішення поки не набрало законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.