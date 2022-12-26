На три вантажівки та товар, які вони перевозили вже накладено арешт

На Львівщині викрили схему ухилення від сплати 45 млн грн мита, йдеться про брендовий одяг та техніку, яку намагалися ввести в Україну оминувши сплату мита на кордоні.

Як повідомила прокуратура у понеділок, 26 грудня, три вантажівки із різноманітним товаром перетнули державний кордон та заїхали на митну на територію України. Виявилося, що у водіїв вантажівок були підроблені декларації, у яких вартість товару була занижена у десятки разів.

«За офіційними документами, автомобілі заїхали на митну територію України із малою кількістю дешевої продукції. Однак, під час обшуків на митному пості правоохоронці виявили повністю заповнені причепи значно дорожчими товарами, зокрема брендовим одягом, побутовою технікою та електротоварами», — повідомили у прокуратурі.

На три вантажівки та увесь товар вже накладено арешт. Відкрите кримінальне провадження, яке проводить бюро економічної безпеки. Слідчі дії тривають, вирішується питання про призначення ряду експертиз. Тому деталей про власників вантажівок та товару не розголошують.