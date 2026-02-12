Раніше ЗМІ повідомили, що інтернаціональні легіони непублічно розформовують

У пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ повідомили про інтеграцію інтернаціональних легіонів, що входять до Збройних сил, у штурмові підрозділи. Раніше французьке видання Le Monde з посиланням на іноземних добровольців писало, що в Україні негласно розпочали розпуск структури.

В офіційній заяві Сухопутних військ, оприлюдненій у четвер, 12 лютого, повідомили, що інтернаціональні легіони не розформовували, а трансформували та інтегрували до штурмових підрозділів для посилення їхньої боєздатності.

«Вони отримали нові можливості карʼєрного зростання, посилили власні спроможності за допомогою нового озброєння та військової техніки. Підрозділи іноземців не зникають. Вони трансформуються, щоб стати сильнішими. Замість того щоб бути окремими "легкими" батальйонами, вони інтегруються до складу ефективних і досвідчених підрозділів Сухопутних військ», – пояснили у пресслужбі Сухопутних військ.

Там додали, що інтеграція іноземних бійців до українських штурмових підрозділів не знижує їхній рівень, а дозволяє мати більше переваг. Зокрема, тепер інтернаціональні легіони отримали доступ до ресурсів та логістики регулярних з'єднань. За даними Сухопутних військ, іноземні бійці також отримали можливості розвитку та перекваліфікації, залишаючись у тих самих районах відповідальності.

У пресслужбі Сухопутних військ також відреагували на статтю французької газети Le Monde про нібито повне розформування інтернаціональних легіонів. За даними видання, наприкінці 2025 року Генштаб негласно розпочав розпуск таких угруповань та переведення їх до штурмових підрозділів у найнебезпечніші зони. Це, за словами співрозмовників газети, викликало шок та невдоволення в іноземців.

«У ході службової перевірки було виявлено окремі порушення в організації обліку та управлінських процесах, що потребували реагування і впорядкування. Частина публічних коментарів, які з’явилися згодом, не відображає повної картини та може бути пов’язана з небажанням окремих посадових осіб втрачати свої функції чи посади після ухвалених рішень», – прокоментували у пресслужбі.

У Сухопутних військах наголосили, що вжиті кроки «спрямовані виключно на підвищення прозорості, відповідальності та боєздатності підрозділів, а не на припинення діяльності іноземців в лавах Сухопутних військ».

Інтернаціональний легіон – військова частина ЗСУ, яка складається з іноземних добровольців. Легіон створили у 2022 році за ініціативою президента Володимира Зеленського. Станом на 2025 рік в Україні є чотири інтернаціональні легіони, які підпорядковувалися командуванню Сухопутних військ.