Олександр Сирський розповів про кроки для посилення української ППО

Рівень ефективності української протиповітряної оборони протягом останніх двох років становить близько 74%. За словами Головнокомандувача ЗСУ, наразі військові працюють над покращенням української ППО. Про це Олександр Сирський повідомив у дописі на своїй фейсбук-сторінці у четвер, 12 лютого.

Олександр Сирський зазначив, що ППО України функціонує у складних умовах – регулярних ракетних та дронових атак. Щоденно Росія застосовує проти України 100-200 «шахедів» та періодично вдається до масованих обстрілів за допомогою бойової авіації. Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що ефективність протиповітряної оборони залежить від багатьох чинників. Йдеться, зокрема, про регулярне постачання необхідного озброєння, швидкої зміни технологій та вміння адаптуватись до сучасних вимог, а також робота ППО від кадрових рішень.

Головнокомандувач зазначив, що протягом останніх двох років ефективність української протиповітряної оборони становить приблизно 74% й наразі військові працюють над покращенням показників.

« В умовах складної погоди основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які є всепогодними. За сприятливих погодних умов активно залучаються авіація, вертольоти та дрони-перехоплювачі. Це дозволяє знищувати 70%, а подекуди й більше, усіх засобів повітряного нападу», – повідомив Олександр Сирський.

Також Олександр Сирський розповів про заходи, які вживають для покращення роботи української протиповітряної оборони. Зокрема, формується новий рід військ, що відповідатиме за прикриття важливих обʼєктів. Це дозволить перерозподілити функції між новим підрозділом та зенітними ракетними військами. Також в українській армії працюють над збільшення кількості дронів перехоплювачів, а також над покращенням їхньої якості. Крім того, Україна взаємодії з партнерами, щоб усунути дефіцит ракет до ЗРК та бойової авіації.

Нагадаємо, 20 січня після чергової російської масованої атаки Володимир Зеленський заявив, що ефективність протидії атакам з боку Повітряних сил наразі є недостатньою. Президент наголосив, що попри залучення значних ресурсів організація роботи з протидії дронам потребує серйозних змін.

10 лютого під час вечірнього звернення Володимир Зеленський анонсував перебудову роботи української ППО. За його словами, міністр оборони та військове командування готують відповідні рішення, але зауважив, що наразі не може розкрити деталей.