Американський Інститут дослідження війни (ISW) прокоментував візит міністра закордонних справ Ірану Аміра Абдоллахіяна до Москви і його зустріч із російським колегою Сергієм Лавровим 29 березня.

«Абдоллахіян заявив, що російські та іранські посадовці на останній стадії підписання угоди про співпрацю… Абдоллахіян і Лавров, ймовірно, обговорили продовження зусиль Росії щодо закупівлі іранських систем озброєння для використання в Україні та завершення угоди щодо надання Росією Ірану штурмовиків Су-35», – йдеться в документі.

ISW вказує на повідомлення українського Центру національного спротиву, за яким іранська влада планує надати приватній військовій компанії «Вагнер» дрони Shahed-131, а найманці ПВК почали тренуватися оперувати цими дронами. Водночас, за звітом, Інститут не має підтверджень, що вагнерівці вже застосували іранські дрони в Україні.

Раніше ISW оцінював, що Росія покладається на Іран щодо військової та технологічної підтримки в Україні, і що деякі іранські співробітники, ймовірно, перебувають в Україні, безпосередньо підтримуючи російські атаки на українську інфраструктуру. Ймовірно, Іран намагається зміцнити двосторонні стосунки з Росією, в яких обидва будуть більш рівноправними партнерами, і, ймовірно, збільшить поставки зброї Росії для досягнення цієї мети.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах, які почалися восени 2022 року.