За даними Ірану, атаковані системи протидії були частиною допомоги США

Іранська армія нібито уразила склад українських дронів-перехоплювачів у Дубаї. Про це повідомило 28 березня повʼязане з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) агентство Fars із посиланням на речника Центрального штабу «Хатам аль-Анбія» Ібрагіма Зольфагарі. У МЗС України спростували цю інформацію.

За словами Зольфагарі, Іран атакував склад систем протидії дронам, які були частиною допомоги для військових США. Системи, які зберігали в Дубаї, ОАЕ, нібито належали Україні.

Іранський речник стверджує, що на складі нібито був 21 українець.

«Немає інформації про долю українських військовослужбовців, які перебували у вищезгаданому місці, й, імовірно, загинули», – сказав Зольфагарі.

Доповнено 13:35. Речник МЗС Георгій Тихий спростував заяву Ірану про ураження складу українських дронів.

«Це брехня, офіційно спростовуємо цю інформацію. Іранський режим часто проводить такі дезінформаційні операції — і цим нічим не відрізняється від росіян», – сказав Тихий.

Нагадаємо, 8 березня Володимир Зеленський повідомив, що Україна відрядить першу групу українських фахівців до країн Близького Сходу, яка навчатиме іноземних військових збивати іранські дрони. Вже 17 березня президент повідомив, що до країнські військові експерти вже прибули до ОАЕ, Катару та Саудівської Аравії прибув 201 військовий експерт з України, щоб допомогти партнерам боротися з дроновими атаками.

14 березня Іран пригрозив Україні ударами через її співпрацю з Ізраїлем та США. Голова парламентського комітету національної безпеки Ірану Ібрагім Азізі заявив, що Україна може стати «законною ціллю», оскільки «фактично вступила» у війну проти Ірану.