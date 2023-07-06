Ірина Кулинич також стала членкинею виконкому

Керівницю департаменту економічного розвитку Ірину Кулинич призначили заступницею міського голови Львова з гуманітарних питань. За відповідне рішення проголосували депутати Львівської міськради на засіданні 6 липня.

Крім Ірини Кулинич, у міського голови загалом є ще п’ять заступників. Наразі не відомо, хто стане новим очільником економічного департаменту. Також на засіданні 6 липня депутати збільшили кількість членів виконавчого комітету до 11 та внесли до переліку Ірину Кулинич і Тараса Миляника, який буде предстаником громадськості.

Під час місцевих виборів у 2020 році 40-річний Тарас Миляник координував партію «Голос» у Франківському районі, працює стоматологом у 1-й комунальній стоматологічній поліклініці Львова. За даними порталу «Чесно», у 2006 році Тарас Миляник балотувався до Львівської міської ради від Українського народного блоку Костенка і Плюща, у 2012 році не пройшов до Верховної ради від партії «Наша Україна», а у 2015 році знову намагався стати депутатом Львівської міськради від Народного руху України, втім не пройшов.

62-річна Ірина Кулинич із 1998 до 2006 року працювала у Івано-Франківській міській раді, з 2008 року очолювала департамент економічного розвитку Львівської міськради. З 29 травня 2023 року виконувала обов’язки заступника міського голови з гуманітарних питань.