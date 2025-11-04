Наразі в Ірландії проживає понад 80 тис. українців

Уряд Ірландії розглядає суттєве зменшення часу проживання новоприбулих біженців з України у державному житлі. Термін проживання хочуть скоротити з 90 до 30 днів, повідомив 3 листопада ірландський мовник RTÉ.

За даними ірландського Кабміну, при збереженні тенденції, за якою 50 людей щодня потребують 90-денного проживання у держжитлі, усі доступні місця можуть вичерпатися вже у листопаді. Через це уряд хоче скоротити терміни проживання.

Крім того, посадовці узгодили, що біженці, які мають роботу, будуть зобов’язані щотижня робити фінансовий внесок для покриття витрат на проживання в ірландському державному житлі. На думку міністра юстиції Джима О’Каллагана, такі стягнення є «доцільними». Наразі розглядаються внески від 15 до 238 євро на тиждень – стягнення будуть залежати від заробітку.

Ірландські урядовці вважають, що впровадження нової системи може тривати від 9 до 12 місяців.

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення Росії до України понад 120 українських біженців отримали тимчасовий захист в Ірландії. Наразі там досі перебуває 83 тис. людей. За даними Мін’юсту Ірландії, щонайменше 50 українців прибувають до країни щодня після дозволу виїжджати чоловікам до 22 років.