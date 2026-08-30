Ісландія проголосувала проти відновлення переговорів щодо вступу до ЄС
52,8 % ісландців не підтримали відновлення переговорів
Більшість ісландців не підтримали відновлення переговорів щодо вступу до Європейського Союзу. Про це повідомила національна суспільна телерадіокомпанія Ісландії RUV, яка наводить результати референдуму.
На референдумі, який відбувся в суботу, 29 серпня, на голосування винесли одне питання: чи має Ісландія відновити переговори про вступ до Європейського Союзу? Ісландці мали відповісти «так» або «ні». За даними RUV, більшість жителів Ісландії проголосували проти – 52,8 %. Відновлення переговорів підтримали 47,7 % ісландців.
Право голосу мали 272 690 людей, із них 225 031 взяли участь у референдумі. Таким чином, явка на референдумі склала 82,5 %, що на 2,3 % більше, ніж під час парламентських виборів у 2024 році.
Зазначається, що результати відрізнялися по виборчих округах. У Північному Рейк’явіку відновлення переговорів про вступ до ЄС підтримали 57,5 % ісландців, у Південному Рейк’явіку – 54,5 %. Тоді як у Північно-західному окрузі 62,9 % ісландців проголосували проти, у Північно-східному окрузі вступ до ЄС не підтримали 61,2 % виборців, у Південному окрузі проти проголосували 60 % виборців, а в Південно-західному окрузі – 53 %.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Загалом проти відновлення переговорів щодо вступу до ЄС проголосували 118 040 жителів країни, тоді як відновлення переговорного процесу підтримали 105 339 ісландців. Ще 1 652 бюлетені були порожніми або недійсними, що становить 0,7 % від усіх бюлетенів.
Додамо, що Ісландія подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році. До 2013 року країна відкрила 27 із 35 переговорних розділів, однак потім переговори призупинили, а у 2015 році Ісландія повідомила ЄС, що більше не хоче вважатися країною-кандидатом на вступ. Відмова від продовження переговорів була зумовлена, зокрема, побоюваннями, що вступ до ЄС обмежить контроль країни над рибними ресурсами та змусить дотримуватися спільної політики ЄС у сфері рибальства. Рибальство є однією з ключових галузей економіки Ісландії та забезпечує близько 40% доходів від експорту товарів.