Ісландці не підтримали відновлення переговорів щодо вступу в ЄС

Більшість ісландців не підтримали відновлення переговорів щодо вступу до Європейського Союзу. Про це повідомила національна суспільна телерадіокомпанія Ісландії RUV, яка наводить результати референдуму.

На референдумі, який відбувся в суботу, 29 серпня, на голосування винесли одне питання: чи має Ісландія відновити переговори про вступ до Європейського Союзу? Ісландці мали відповісти «так» або «ні». За даними RUV, більшість жителів Ісландії проголосували проти – 52,8 %. Відновлення переговорів підтримали 47,7 % ісландців.

Право голосу мали 272 690 людей, із них 225 031 взяли участь у референдумі. Таким чином, явка на референдумі склала 82,5 %, що на 2,3 % більше, ніж під час парламентських виборів у 2024 році.

Зазначається, що результати відрізнялися по виборчих округах. У Північному Рейк’явіку відновлення переговорів про вступ до ЄС підтримали 57,5 % ісландців, у Південному Рейк’явіку – 54,5 %. Тоді як у Північно-західному окрузі 62,9 % ісландців проголосували проти, у Північно-східному окрузі вступ до ЄС не підтримали 61,2 % виборців, у Південному окрузі проти проголосували 60 % виборців, а в Південно-західному окрузі – 53 %.

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Загалом проти відновлення переговорів щодо вступу до ЄС проголосували 118 040 жителів країни, тоді як відновлення переговорного процесу підтримали 105 339 ісландців. Ще 1 652 бюлетені були порожніми або недійсними, що становить 0,7 % від усіх бюлетенів.

Додамо, що Ісландія подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році. До 2013 року країна відкрила 27 із 35 переговорних розділів, однак потім переговори призупинили, а у 2015 році Ісландія повідомила ЄС, що більше не хоче вважатися країною-кандидатом на вступ. Відмова від продовження переговорів була зумовлена, зокрема, побоюваннями, що вступ до ЄС обмежить контроль країни над рибними ресурсами та змусить дотримуватися спільної політики ЄС у сфері рибальства. Рибальство є однією з ключових галузей економіки Ісландії та забезпечує близько 40% доходів від експорту товарів.