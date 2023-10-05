Про новий пакет військової допомоги Зеленський повідомив після зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом

Іспанія готує новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у четвер, 5 жовтня.

Президент, який перебуває в Іспанії, зустрівся з прем’єр-міністром країни Педро Санчесом та обговорив подальшу військову допомогу для України. Зокрема, йшлося про нове озброєння для Сил оборони.

«Обговорили новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи. Готуємося розпочати переговори щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії. Дякую за підтримку нашого прагнення», – повідомив Володимир Зеленський.

Лідери країн також обговорили питання надання Україні необхідного енергетичного обладнання перед зимою. Крім того, Зеленський та Санчес обговорили захист зернового коридору, яким у Чорному морі рухаються цивільні кораблі з українським збіжжям.

До слова, напередодні Велика Британія, посилаючись на дані своєї розвідки, повідомила, що Росія має намір замінувати зерновий коридор, щоби перешкодити поставкам українського зерна Чорним морем. Усю відповідальність за нібито нещасні випадки, пов’язані з мінами, росіяни планують скинути на Україну.