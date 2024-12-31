Італія оголосила про виділення 13 млн євро Фонду енергетичної підтримки України. Ці гроші спрямують для відновлення інфраструктури, яка була пошкоджена внаслідок російських атак. Про це повідомили 31 грудня в Міністерстві закордонних справ Італії.

Як зазначили у відомстві, рішення про виділення 13 млн євро «є важливим кроком у зусиллях із відновлення енергетичних систем», які були пошкоджені внаслідок російської агресії.

Гроші спрямують у Фонд підтримки енергетики України, який був створений за спільної ініціативи Міненерго та Європейської комісії навесні 2022 року. Через нього Україна фінансує закупівлю запчастин та обладнання для зруйнованих об'єктів, а європейське енергетичне товариство може контролювати використаня грошей.

«Внесок Італії – один із найбільших для однієї країни – допоможе стабілізувати електропостачання мільйонів українців, які постраждали від війни, у цей важкий час. Цим внеском Італія підтверджує свою незмінну підтримку стійкості енергетичного сектору України», – зазначили в МЗС.

Додамо, що наприкінці листопада 2024 року міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні заявив, що країна готова інвестувати 200 млн євро у відновлення пошкоджених росіянами енергетичних об’єктів. За словами політика, Італія хоче працювати над відбудовою України ще під час війни.