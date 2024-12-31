Італія виділить 13 млн євро на підтримку енергетики України
Гроші спрямують на закупівлю критичного обладнання
Італія оголосила про виділення 13 млн євро Фонду енергетичної підтримки України. Ці гроші спрямують для відновлення інфраструктури, яка була пошкоджена внаслідок російських атак. Про це повідомили 31 грудня в Міністерстві закордонних справ Італії.
Як зазначили у відомстві, рішення про виділення 13 млн євро «є важливим кроком у зусиллях із відновлення енергетичних систем», які були пошкоджені внаслідок російської агресії.
Гроші спрямують у Фонд підтримки енергетики України, який був створений за спільної ініціативи Міненерго та Європейської комісії навесні 2022 року. Через нього Україна фінансує закупівлю запчастин та обладнання для зруйнованих об'єктів, а європейське енергетичне товариство може контролювати використаня грошей.
«Внесок Італії – один із найбільших для однієї країни – допоможе стабілізувати електропостачання мільйонів українців, які постраждали від війни, у цей важкий час. Цим внеском Італія підтверджує свою незмінну підтримку стійкості енергетичного сектору України», – зазначили в МЗС.
Додамо, що наприкінці листопада 2024 року міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні заявив, що країна готова інвестувати 200 млн євро у відновлення пошкоджених росіянами енергетичних об’єктів. За словами політика, Італія хоче працювати над відбудовою України ще під час війни.