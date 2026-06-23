Одним із найвідоміших обрядів залишаються стрибки через багаття

Свято Івана Купала вважається одним із найдавніших в українській культурі. Воно поєднує народні звичаї, обрядові дійства та численні легенди, що передавалися з покоління в покоління. У 2026 році його відзначають у ніч з 23 на 24 червня за новоюліанським календарем. Багато традицій збереглися й зараз, хоча нині вони мають переважно культурне та фольклорне значення. Про них більше пише «ШоТам».

Вінки допомагали дізнатися про майбутнє

Дівчата пускали вінки на воду, спостерігаючи за їхнім рухом. Вважалося, що напрямок течії може підказати, звідки прийде майбутній наречений. Цей обряд супроводжувався піснями та святковими гуляннями.

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Легенда про цвіт папороті

Одним із найвідоміших купальських переказів стала історія про папороть, яка нібито розквітає лише раз на рік. За легендами, людина, що знайде її квітку, отримає особливі здібності та зможе відшукати приховані скарби.

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Свято мало кілька назв

У різних регіонах України свято називали по-різному. Окрім Івана Купала, використовували назви Купайло, Сонцекрес або Крес. Це свідчить про давнє походження традиції.

Трави вважали особливими

Наші предки вірили, що зібрані в купальську ніч рослини мають особливу силу. Для плетіння вінків використовували різні трави та квіти, які зберігали в оселях як обереги.

Персонажі купальських обрядів

У народних віруваннях важливе місце займали образи Купала та Марени. Вони символізували природні сили та зміну пір року.

Кропива вважалася захисною рослиною

У деяких регіонах кропиву використовували як оберіг. Її розкладали біля осель або застосовували в обрядових діях, пов'язаних із захистом від нечистої сили.

Віра в надприродні сили

Купальська ніч у народних переказах вважалася особливим часом, коли активізуються міфічні істоти. Саме тому з нею пов'язано багато легенд про русалок, мавок та інших персонажів фольклору.

Стрибки через вогонь

Одним із найвідоміших обрядів залишаються стрибки через багаття. Закохані перестрибували полум'я, тримаючись за руки, що символізувало міцність їхніх почуттів.

Створення обрядових опудал

Під час святкувань молодь виготовляла символічні фігури з гілок, квітів і трав. Такі обряди були пов'язані з уявленнями про оновлення природи та зміну сезонів.

Купальське багаття мало особливе значення

Вогонь вважався символом очищення та захисту. Його розпалювали після заходу сонця і підтримували до світанку, влаштовуючи навколо святкові дійства.

Свято має дуже давню історію

Дослідники вважають, що окремі елементи купальських обрядів виникли ще в дохристиянські часи. Традиції літнього свята формувалися протягом багатьох століть.

Старі речі спалювали у вогнищі

У деяких місцевостях до багаття кидали зношені предмети або старі речі. Це символізувало прощання з минулим і сподівання на добрі зміни.

Сьогодні Івана Купала залишається важливою частиною української культурної спадщини. Більшість прикмет і повір'їв варто сприймати як елемент народної традиції, який допомагає краще зрозуміти світогляд наших предків.