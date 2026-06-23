Частина давніх вірувань збереглася до наших днів як елемент народної культури та фольклору

Свято Івана Купала здавна вважалося одним із найзагадковіших днів народного календаря. Наші предки вірили, що в цей час природа набуває особливої сили, а вода, трави та вогонь мають очищувальні властивості. Саме тому з купальською ніччю пов'язано багато звичаїв, прикмет і обрядів. Більше про них пише УНІАН.

Частина давніх вірувань збереглася до наших днів як елемент народної культури та фольклору. Водночас більшість заборон і прикмет не мають наукового підтвердження та належать до традиційних уявлень наших предків.

Чому на Купала не радили купатися вночі

У 2026 році свято Івана Купала в Україні відзначають у ніч із 23 на 24 червня. У народних повір'ях ніч перед святом вважалася особливою. Люди вірили, що після заходу сонця водойми стають небезпечними через діяльність надприродних сил.

Водночас ранкове купання, навпаки, вважалося корисним. Наші предки вірили, що вода на світанку має очищувальні властивості та допомагає зміцнити здоров'я.

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Які справи намагалися відкласти

За традицією важку фізичну працю, прибирання чи господарські справи намагалися завершити ще до свята. День присвячували відпочинку, спілкуванню та участі в обрядових дійствах.

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Також існували повір'я, що не варто стригти волосся або зрізати його в цей день, адже воно символізувало життєву силу та добробут людини.

Чому намагалися не спати

У багатьох регіонах люди проводили купальську ніч біля вогнищ майже до світанку. Вважалося, що нічне неспання допомагає захиститися від нечистої сили та принести удачу.

Саме тому молодь збиралася на святкування, співала пісні та брала участь у традиційних обрядах.