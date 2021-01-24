Ізраїль першим у світі почав вакцинацію від коронавірусу серед підлітків

Ізраїль розширив кампанію вакцинації від Covid-19, першим в світі включивши в неї підлітків віком від 16 до 18 років. Про це повідомляє Reuters.

Це пов'язано з успішним перебігом кампанії масової вакцинації, від початку якої, за офіційними даними, в країні першу дозу щеплення отримала вже чверть населення. З них один мільйон уже отримав і другу дозу.

Для отримання дози вакцини неповнолітнім пацієнтам потрібна згода батьків. Метою вакцинації старшокласників зараз є забезпечення їх повернення до школи, щоб вчасно почати складати випускні іспити, необхідні для подальшої вступної кампанії до вишів.

За даними місцевих науковців, перша доза вакцини підвищує захист від можливого зараження на 30%. Також в країні спостерігається зменшення кількості госпіталізацій і менш важкий перебіг захворювання.

Успіхи у кампанії з вакцинації пояснюють кількома факторами: відносно невелика територія країни, наявність вакцини й сучасна цифрова система охорони здоров'я.

Кожен громадянин в Ізраїлі має медичну страховку в одній із чотирьох недержавних лікарняних кас. Вакцинацію проводять в усіх лікарнях, клініках та у спеціально створених для цього мобільних центрах.