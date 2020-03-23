Кабмін заборонив українцям виїжджати за межі країни

Забагато новин про коронавірус? Ось лише найважливіші.

«Щоб виробити імунітет, ми повинні контактувати з коронавірусом».

Зупинка аеропортів стосується виключно пасажирських перевезень

З 12:00 вівторка, 24 березня, громадянам заборонено покидати Україну з туристичною метою. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, діяльність усіх аеропортів, окрім Борисполя, – буде припинена. Це стосується виключно пасажирських перевезень. Виняток становлять заходи державної необхідності за окремими наказами відповідних міністерств.

«Ми розуміємо, що рішення непопулярне та незручне. Але ми бачимо, що темпи поширення коронавірусу зростають. Тому маємо підсилювати обмежувальні заходи», – заявив прем’єр-міністр України.

Зазначимо, що загалом з метою запобігання поширенню Covid-19 Кабмін втанови режим надзвичайної ситуації вже в 9 областях України. На сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабмін ухвалив рішення запровадити режим НС на території Донецької, Тернопільської та Черкаської областей.

Крім того, від учора військовослужбовці Збройних сил України розпочали патрулювати вулиці міст через карантин. Військові ЗСУ діють у взаємодії з працівниками Національної поліції та військовослужбовцями Національної гвардії.