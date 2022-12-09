Голова Чечні Рамзан Кадиров посилює свою владу на тимчасово окупованих територіях

Глава Чечні Рамзан Кадиров прислав на окуповану частину півдня України свого племінника Хасана Ібрагімова, для контролю призначених Росією «керівників» та пограбування територій України. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

«Рашисти збільшують свої угруповання на території південного регіону окупованої Запорізької області. Вони заселяють як будинки, так і квартири. Також починають приїздити нові гауляйтери. Зараз кажуть, що на цьому тижні приїхав новий гастролер, який є племінником Кадирова і в місті обговорюють, що це черговий «наглядач» від Кадирова», – розповів він.

За словами Федорова, племінник Кадирова пов’язаний з аграрною сферою та був міністром аграрної політики у Чечні, тому не виключено, що він приїхав грабувати зерно у місцевих аграріїв. Але головне завдання «наглядача» – контролювати місцевих гауляйтерів.

Привезли нібито «ділитися досвідом становлення республіки». Це означає: стежити, щоб гроші йшли виключно у правильну кишеню, грабувати промисловість, кошмарити громадянське населення. Але головне завдання «наглядача» – контролювати місцевих гауляйтерів. Тому що зрадникам навіть загарбники не довіряють»

Своєю чергою, в Центрі журналістських розслідувань повідомляють що племінник Кадирова Хасан Ібрагімов став «представником» голови Чеченської республіки в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей. В окупованому Мелітополі перебуває «урядова делегація» з Чечні.

Зазначимо, що раніше стало відомо про те, що Кадиров посилює свою владу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Цьому сприяє велика кількість кадирівців у регіоні. За інформацією Центру національного спротиву, переважна частина кадирівців перебуває в тилу та має необмежену владу. Зокрема, вони займаються мародерством, вивозячи до Чечні техніку з підприємств та коштовності.

Крім того, у Луганську прокурором призначили Гліба Михайлова, лояльного до Кадирова, який привіз своїх прокурорів.

Водночас за даними Центру, до Донецька регулярно навідуються делегації з Чечні, які «контролюють виконання гауляйтерами регіону своїх обов’язків перед Кадировим».

Нещодавно до Донецька приїздили так званий міністр інформації Чечні Ахмет Дудаєв, депутат парламенту Чечні Джамалай Закрієв та радник Кадирова Умар Даудов. Разом із ними Донецьк відвідала чеченська співачка Еліна Муртазова.