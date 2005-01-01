Кадровик ЗСУ вимагав ₴25 тис. за включення військового до миротворчої місії в Конго

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 08:454071

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Менеджера відділу кадрового центру Збройних сил України затримано на хабарі в 25 тис. гривень. Гроші він вимагав зза включення військового до української миротворчої місії в Конго, повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко у Facebook.

«Встановлено, що ця посадова особа в травні 2018 року зажадала від громадянина України неправомірну вигоду в розмірі 25 000 гривень за призов на військову службу і включення його до складу підрозділів Збройних Сил України в українському миротворчому контингенті в Демократичній Республіці Конго», – йдеться в повідомленні.

Цю суму хабарник отримав двома частинами: 1 червня – 2500 грн, 4 червня – 22 500 грн, що задокументовано під час проведення негласних слідчих дій. Безпосередньо після отримання другої частини хабара військового затримали.

Гроші вилучено, готується повідомлення про підозру в хабарництві. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна. Також прокуратура клопотатиме в суді про арешт кадровика ЗСУ та звільнення його з посади.

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