Оформлення інвалідності коштувало 17 тис. доларів

Правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації, яку організував керівник відділу кадрів Закарпатської обласної дитячої лікарні Віктор Печунка. Посадовця затримали під час отримання хабара за оформлення безпідставної інвалідності дитині військовозобов’язаного. Кадровику загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 6 червня, посадовець медзакладу, який за сумісництвом займається адвокатською діяльністю, за гроші допомагав військовозобов’язаним в ухиленні від мобілізації.

Начальника відділу кадрів затримали під час отримання хабара на робочому місці. Як видно на фото, оприлюднених депутатом Ужгородської міськради Віталієм Глаголою, йдеться про кадровика Закарпатської обласної дитячої лікарні Віктора Печунку, що має свідоцтво Ради адвокатів Закарпатської області.

«За 17 тис. доларів фігурант пропонував оформити статус інваліда ухилянтам або ж їхнім близьким родичам. Зловмисник гарантував своїм клієнтам сфабрикувати висновки лікарських обстежень щодо наявності у них тяжких діагнозів. Задокументувано факт оформлення безпідставної інвалідності малолітній дитині заднім числом», – розповіли в СБУ.

Посадовцю оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми.