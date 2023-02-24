Канада передасть Україні ще чотири танки Leopard 2, на додачу до вже обіцяних чотирьох, і п'ять тисяч боєприпасів до них, а також одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину. Про це повідомив прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

«Сьогодні Канада оголошує нову військову допомогу друзям в Україні. Ми передамо чотири додаткові танки Leopard 2 Збройним силам України, а також одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину», – сказав Трюдо, якого цитує «Європейська правда».

Він додав, що українська сторона також отримає 5000 боєприпасів калібру 155 міліметрів, які «допоможуть ЗСУ продовжити боротьбу за свободу й територіальну цілісність України».

Таким чином, загальний внесок Канади в "танкову коаліцію" вже становить вісім танків Leopard 2.

Трюдо також оголосив про нові санкції проти Росії: під них потрапили 129 людей та понад 60 компаній, зокрема російські міністри та члени адміністрації президента, а також виробники озброєння, пише «Суспільне».

Нагадаємо, раніше Німеччина та Іспанія повідомили про збільшення кількості танків, які готові передати Україні. Кожна країна додала до раніше обіцяної кількості по чотири танки.

Тим часом 24 лютого перші чотири танки Leopard прибули до України з Польщі. Загалом Польща обіцяла надати Україні 14 таких танків.