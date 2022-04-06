Канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно звинуватив у воєнних злочинах війська РФ. Про це повідомляє Die Welt.

«Жахливі кадри з Бучі глибоко вразили всіх нас. Російські солдати вбивали українських мирних жителів, у тому числі дітей, жінок та старих людей, перш ніж піти», – сказав Шольц під час виступу в Бундестазі.

Він різко відкинув заяви Кремля про те, що кадри з нещодавно звільнених українських міст є фальшивими і наголосив, що вбивство мирних жителів є воєнним злочином.

Канцлер додав, що війська РФ продовжують вбивати мирних українців, і додав, що, на жаль, слід очікувати, що найближчим часом можна буде побачити більше таких кадрів з інших звільнених від окупантів місць.

За його словами, «головною метою Німеччини має бути, щоб Росія не виграла цю війну».