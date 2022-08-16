Гроші, які заплатили за картину компанії «mODriz», передадуть на потреби військовим 125 бригади

Релокована із Харкова компанія «mODriz» продала на благодійному аукціоні картину власного виробництва за півмільйона гривень. Про це 16 серпня повідомив відділ інвестиційної політики ЛОВА. Підприємство займається гідроабразивною різкою матеріалів, що використовуються у сферах важкої промисловості, будівництва та архітектури. На початку червня фірма переїхала з Харкова на Львівщину.

Ще у Харкові підприємство брало участь в соціальних проектах – будівництві та ремонті лікарень, шкіл, церков, офісних приміщень. На благодійний аукціон «125 барв перемоги», що відбувся у Львові минулого тижня, компанія виставила картину власного виробництва з вже відомим сюжетом про «русский воєнний корабель». Її вдалося продати за 500 тис. грн. Гроші передадуть на потреби військовим 125 бригади ТРО. Загалом того вечора на благодійному аукціоні зібрали близько 2 млн грн.

«Ідея виробу та ідея допомагати нашим військовим закралася ще в місті Харків. Привітність та атмосфера Львівщини нас дуже вразила, а ще більше – торги щодо нашого виробу. Ми зовсім не очікували, що всіма силами аукціону наш витвір прийде до такого фінішу з найвищим результатом та допоможе нашим військовим, як ми мріяли ще тоді в Харкові, тікаючи з-під обстрілів», – наголосила керівниця компанії Ольга Білодід.

Загалом на благодійному аукціоні «125 барв перемоги» зібрали близько 2 млн грн

Компанія «mODriz» із Харкова працює з інноваційними технологіями в сфері будівництва важкої промисловості та архітектури, такі як гідроабразивний та алмазний комплекси. Власники підприємства подружжя – архітекторка Ольга та інженер-механік, технолог на виробництві Дмитро. Тепер їхній офіс розташований в Солонці, а виробничий парк в с. Хоросно.

«Рік тому ми викупили власне гідроабразивне обладнання. На нас чекало багато співпраць, проектів та роботи, Харків інтенсивно будувався, ми були забезпечені працею на два, а то і більше років. До того ми були найманими працівниками у схожій компанії. До приходу огидного “руського міру” ми брали участь в будівництві багатьох міських проектів, виготовляли декори з мармуру та граніту на підлоги в церквах, лікарнях, торгових центрах, офісних приміщеннях, для індивідуальних замовників. Також ми брали участь в будівництві та виготовляли деталі для сільськогосподарської техніки до Європи», – розповідає власниця «mODriz» Ольга Білодід.

У перший день війни подружжя виїхало з Харкова на Закарпаття. Але потім повернулося і почало допомагати військовим: виготовляли бронеплити та деталі для техніки ЗСУ. Через місяць ворожа артилерія влучила у виробництво: офіс, склади та приміщення частково згоріли. Тоді підприємці евакуювали своє цінне обладнання і переїхали в передмістя Львова.