Детективи Державного бюро розслідувань спільно з військовою контррозвідкою СБУ викрили на незаконній фінансовій оборудці начальника фінансово-економічної служби однієї з військових частин у Київській області. Про це повідомила у четвер, 1 лютого, прес-служба ДБР.

Як розповіли у відомстві, посадовець намагався «замести сліди» свого недбалого ставлення до фінансів частини перед командуванням військ. З цією метою він вніс неправдиві відомості про нарахування 20 млн грн додаткової винагороди своїй дружині, яка є також старшою солдаткою цієї частини.

В ДБР розповіли, що гроші він не планував реально виплачувати старшому солдату, а збирався перекрити утворену через його недбалість заборгованість зі сплати податку на доходи фізичних осіб.

«Однак він знову «не впорався із завданням», не простежив і гроші реально надійшли на картку дружини», – йдеться в повідомленні.

ДБР повідомило фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 426 КК України (інше умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, якщо це заподіяло істотну шкоду). Йому загрожує 10 років позбавлення волі.