Андрій Єрмак отримав негативний тест на Covid-19

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак одужав від коронавірусу. Про це у понеділок, 23 листопада, повідомив сам чиновник на своїй сторінці у Facebook.

«Коронавірус позаду – тест показав негативний результат. Приступаю до роботи у звичайному режимі. Друзі, ще раз прошу всіх ставитися відповідально до заходів безпеки. Здоров’я вам і вашим близьким!», – написав він.

Нагадаємо, що 9 листопада очільник Офісу президента Андрій Єрмак отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Цього ж дня про зараження Covid-19 повідомив і президент України Володимир Зеленський.

11 листопада стало відомо, що Зеленський та Єрмак лікуються від коронавірусної хвороби у «Феофанії».