Керівника районного ДСНС на Львівщині затримали на хабарі у 1000 доларів

За даними слідства, посадовець вимагав гроші за працевлаштування

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 11:5116210

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Керівника районного ДСНС на Львівщині затримали на хабарі у 1000 доларів
фото ДБР
Керівника одного з районних відділів ДСНС у Львівській області затримали вранці 11 січня

У п’ятницю, 11 січня, у одному з районних центрів на Львівщині затримали керівника відділу ДСНС за вимагання 1 тис. доларів хабара. Затримання проводили слідчі територіального управління ДБР у Львові, працівники обласного управління захисту економіки за процесуального керівництва ГПУ.

У прес-службі ДБР у Львові ZAXID.NET відмовились уточнити, де саме затримали посадовця, вказавши лише, що це трапилось вранці 11 січня у одному з районних центрів. Наразі також невідомо прізвище затриманого керівника.

Як вказано на сайті ДБР, підполковник цивільного захисту, який є керівником одного з районних відділів ДСНС Львівщини, вимагав 1 тис. доларів хабара за працевлаштування.

Підполковника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Слідчими територіального управління ДБР у Львові розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище).

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