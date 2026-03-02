Начальник центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС в Тернопільській області Тарас Нісевич вніс недостовірні дані у свою декларацію на суму майже 3 млн грн. Національне агентство з питань запобігання корупції у січні 2026 року провело перевірку його декларації за 2023 рік і виявило невідповідності.

Зокрема, в декларації працівник ДСНС Тернопільщини не вказав квартиру площею понад 59 м2, яка належить батьку дружини, однак сім’я Тараса Нісевича фактично там проживала. У своєму поясненні для НАЗК він повідомив, що не зазначив нерухомість в документах, оскільки в нього не має права власності на це житло. Таке пояснення не врахували, оскільки за законодавством декларант має подавати дані щодо будь-якої нерухомості, якою користується. Перевірка встановила, що вартість цієї квартири станом на 2023 рік була 1,5 млн грн.

Порушення виявили і в розділі про доходи родичів. Тарас Нісевич не задекларував гроші від продажу авто, які отримала його дружина – Олена Нісевич. У 2023 році вона продала автомобіль Opel Insignia 2009 року випуску за 8 тис. доларів. Також працівник ДСНС не вказав, що його дружина займається підприємницькою діяльністю, а її дохід за 2023 рік становив 1,1 млн грн. Він пояснив НАЗК, що не знав, скільки заробляє дружина.

У висновку експерти НАЗК вказали, що загалом Тарас Нісевич не задекларував 2,9 млн грн. Згідно із законодавством, це перевищує 750 прожиткових мінімумів та передбачає кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 366-2 КК України. Санкція статті передбачає штраф до 102 тис. грн або громадські роботи на термін до 240 годин, або обмеженням волі до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років. Дані про вказані недостовірні відомості НАЗК передало в правоохоронні органи.