Посадовця підозрюють у незаконному збагаченні на 32 млн грн

Керівник Держгеокадастру у Чернівецькій області оформив маєток із басейном, готельні будиночки та землю на курорті на колишню дружину та батьків. Уся вартість майна становить 32 млн грн, тоді як за п’ять останніх років офіційні доходи посадовця та його родичів не перевищили 6,5 млн грн. Керівнику Держгеокадастру повідомили про підозру в незаконному збагаченні, зазначили у Державному бюро розслідувань у п’ятницю, 26 червня. ️

Правоохоронці не називають імені начальника Держгеокадастру у Чернівецькій області. Однак наразі цю структуру очолює Сергій Савчук.

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За даними слідства, з 2021 року офіційні доходи посадовця та членів його родини становили близько 6,5 млн грн. Водночас за цей період вони набули активів загальною вартістю понад 38 млн грн, законність походження яких не підтверджується отриманими доходами.

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Серед виявленої нерухомості є:

чотири земельні ділянки на території гірськолижного курорту в селі Мигове загальною вартістю близько 5,6 млн грн;

два котеджі у складі готельно-відпочинкового комплексу в тому ж населеному пункті вартістю близько 7,5 млн грн;

двоповерховий будинок із басейном площею майже 300 м² у передмісті Чернівців, ринкова вартість якого становить близько 25 млн грн.

За даними прокуратури Чернівецької області, будинок та нерухомість у Миговому оформлені на колишню дружину посадовця Віталіну Савчук. Сергій Савчук офіційно розлучився з нею понад 10 років тому, однак вони й надалі проживають разом, ведуть спільний побут та користуються набутим майном. Водночас у деклараціях він зазначає інше місце проживання. Чотири земельні ділянки у 2024 році були оформлені на його матір.

Наразі триває досудове розслідування. Слідчі встановлюють джерела походження грошей, за які було придбане майно, а також перевіряють наявність іншої нерухомості, що може належати посадовцю. Сергію Савчуку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368-5 КК України (набуття активів, вартість яких більш ніж на 3 тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб перевищує його законні доходи). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді застави у 2,6 млн грн.