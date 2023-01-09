Керівник за хабарі передавав у користування спецтехніку підприємства

На Львівщині на хабарі 46 тис. грн затримали керівника комунального підприємства. Посадовець без належних договорів передавав в оренду спецтехніку підприємства, а кошти присвоював.

«За даними слідства, посадовець вимагав неправомірну вигоду за надання послуг з проведення земельних робіт з використанням спецтехніки комунального підприємства, без укладення відповідних договорів та проведення офіційної оплати. Вартість такої послуги становила більш як 46 тис. грн», – повідомили в понеділок, 9 січня, в прокуратурі Львівщини.

Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому» під час отримання хабара.

За даними ZAXID.NET, затримали керівника комунального підприємства, яке займається збиранням відходів у Яворівському районі.

Затриманому повідомили про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). Наразі тривають слідчі дії. Вирішуються питання про відсторонення його від займаної посади.