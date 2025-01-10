Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі

На Тернопільщині керівник одного із пожежних підрозділів підозрюють у зловживанні службовим становищем під час ремонтів. Чоловік підписав документи, за якими підприємство за завищеними цінами купило бруківку для благоустрою поста рятувальників. Через це з бюджету зайво витратили 300 тис. грн.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що місцевий підприємець уклав договір з рятувальниками щодо капітального ремонту частини покриття прибудинкової території рятувального поста. Бізнесмен для цього закупив бруківку, однак заплатив за неї за завищеними цінами.

Попри це, підприємець включив до акту виконаних робіт понесені витрати на проєктні роботи, вартість на здійснення авторського нагляду, однак ці послуги не були не передбачені попереднім договором з ДСНС. Також після ремонту бізнесмен надав акти виконаних робіт керівнику пожежного підрозділу.

«Начальник пожежно-рятувального загону достеменно знаючи про завищену вартість у документах, підписав їх і підприємцю зайво виплатили майже 300 тис. грн. В результаті неправомірних дій посадовця державному пожежно-рятувальному загону завдано збитків на вищевказану суму», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в п’ятницю, 10 січня.

За такі дії прокурори повідомили про підозру начальнику державного пожежно-рятувального загону за ч. 1 ст. 364 КК України (Зловживання службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи). Чоловіку загрожує пробаційний нагляд на строк до трьох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.