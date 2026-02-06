Колишнього керівника відділу Державної виконавчої служби в Тернопільській області Романа Литвина засудили до 3 років ув’язнення через махінації з виконавчими провадженнями. Зокрема, правоохоронці встановили, що з одного провадження зникло близько 1 млн грн. Посадовець на суд не з’явився, хоча його попередили про засідання, тому суддя вирішив проводити розгляд без його участі.

Під час перевірки роботи одного з відділів ДВС за 2018 рік правоохоронці встановили, що в одному виконавчому провадженні щодо стягнення близько 1 млн грн з приватного підприємця хтось вніс зміни, повідомили в прокуратурі Тернопільщини. У державній системі проваджень змінили прізвище та ідентифікаційний код боржника. Внаслідок цього інформація про порушника зникла з Єдиного реєстру боржників, а чоловік безперешкодно реалізував майно.

Як зазначається у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 27 січня, обвинувачений ввів неправдиві дані в систему 8 жовтня 2018 року. Через це боржник зміг продати квартиру та господарське приміщення, які мали б бути арештовані, продані на аукціоні, а за отримані гроші з них – погашені борги із зарплати працівникам.

Обвинувачений знав, що проти нього є кримінальне провадження і обвинувальний акт передано до суду, однак не приходив на судові виклики без поважної причини більше як два рази, тому суд ухвалив рішення розглядати справу без нього.

Суддя Тернопільського міськрайонного суду визнав Романа Литвина винним у зловживанні владою або службовим становищем. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі терміном на три роки. Також його позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, терміном на два роки. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.

Додамо, що Роман Литвин працював на кількох посадах – був керівником керівників першого відділу та другого ДВС Тернопільського міського управління юстиції. А також керівником відділу ДВС Бережанського районного управління юстиції.