Люди сподівалися вселитися в омріяні квартири у 2017

Директору житлового кооперативу «Рівненська брама» Андрієві Савчуку повідомлено про підозру у розтраті 20 млн грн пайовиків житлового комплексу у Рівному з такою ж назвою. Чоловік одержував від людей пайові внески на спорудження житла і забирав їх собі. Слідство встановило 35 осіб, котрі заплатили за квартири і не одержали їх.

Про оголошення підозри за фактом заволодіння та розтрати коштів шляхом зловживання службовим становищем керівнику рівненського житлового кооперативу Рівненська обласна прокуратура повідомила у вівторок, 7 грудня.

За даними ZAXID.NET, ідеться про директора кооперативу «Рівненська брама» Андрія Савчука. Слідство встановило, що чоловік у 2015-2017 роках укладав з громадянами договори про пайову участь у будівництві житлового комплексу на розі вулиць Костромської та Гагаріна та особисто одержував від них пайові внески. Пайовики будівництва сплачували кошти особисто директору або на банківські рахунки кооперативу. «Замість того, щоб вкласти кошти у будівництво нерухомості і виконати умови договорів, голова кооперативу, зловживаючи службовим становищем, частиною коштів заволодів, а частину розтратив», — повідомляє прокуратура.

Загальна сума збитків склала понад 20 млн грн. Слідство встановило 35 ошуканих пайовиків, які так і не отримали квартир. Наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Пайовики цього будівництва домагаються оплаченого ними житла уже п’ять років. Вони позиваються до суду про визнання права власності на квартири і періодично проводять акції протесту біля міської ради. Люди вимагають втручання міської влади та правоохоронних органів. Востаннє пікет ошуканих пайовиків під мерією відбувся у жовтні.

Будівництво житлового комплексу «Рівненська брама» на розі вулиць Костромської та Гагаріна розпочалося у 2015 році. Люди, котрі оплатили квартири, мали вселитися у 2017-му. Однак узимку 2016-го будівництво зупинилося через непорозуміння між забудовниками. Забудовник, хмельницька компанія UBC, зареєструвала у Рівному підприємство «Градобуд-Рівне», воно створило житлово-будівельний кооператив «Рівненська брама», який мав договір на право будівництва. Очолив кооператив Андрій Савчук.

Згодом «Рівненська брама» продала недобудований комплекс хмельницькій компанії «Буд Кепітал Менеджмент». Новий забудовник став вимагати у пайовиків доплату. Ті, чиє житло було майже завершене, погодилися й одержали свідоцтва на право власності. Інші, кому назвали більші суми доплати, відмовилися і позивалися до суду за визнанням майнових прав за ними, адже вартість житла була оплачена попередньому забудовнику. Згодом виявилося, що на деякі квартири у «Рівненській брамі» претендували по два і по три пайовики.

Будівництво житлового комплексу наразі не завершене, у 2022 році тут мають здати в експлуатацію ще 100 квартир. Слідство щодо Андрія Савчука триває. Санкція інкримінованих йому статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.