Керівники ОТГ на Дніпропетровщині продавали борошно з гуманітарної допомоги
Посадовці намагалися продати 17 тонн борошна з партії гуманітарної допомоги за цінами, нижчими за ринкові
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Правоохоронці блокували продаж гуманітарної допомоги окремими посадовцями в Дніпропетровській області, повідомило в четвер, 20 жовтня, Державне бюро розслідувань.
За даними слідства, на одну із залізничних станцій Дніпропетровщини прибули майже 130 тонн борошна в рамках гуманітарної допомоги для місцевих територіальних громад. Проте, як стверджує ДБР, деякі керівники цих територіальних громад вирішили не везти гуманітарну допомогу людям, а продати борошно через підставних осіб за цінами, нижчими за ринкові.
«ДБР зафіксувало, як 17 тонн борошна з вагонів завантажили у вантажні автомобілі, після чого його намагалися вивезти для подальшої реалізації без жодних дозвільних документів», – йдеться в повідомленні.
ДБР стверджує, що заблокувало схему продажу борошна з гуманітарної допомоги. Також у відомстві повідомили, що зібрані матеріали передали до обласного управління Національної поліції, щоб «притягти до відповідальності всіх, хто причетний до розпродажу гуманітарної допомоги».
Водночас у ДБР не вказали, для яких територіальних громад призначалося борошно.