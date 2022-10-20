Загалом партія гуманітарної допомоги складалася зі 130 тонн борошна

Правоохоронці блокували продаж гуманітарної допомоги окремими посадовцями в Дніпропетровській області, повідомило в четвер, 20 жовтня, Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, на одну із залізничних станцій Дніпропетровщини прибули майже 130 тонн борошна в рамках гуманітарної допомоги для місцевих територіальних громад. Проте, як стверджує ДБР, деякі керівники цих територіальних громад вирішили не везти гуманітарну допомогу людям, а продати борошно через підставних осіб за цінами, нижчими за ринкові.

«ДБР зафіксувало, як 17 тонн борошна з вагонів завантажили у вантажні автомобілі, після чого його намагалися вивезти для подальшої реалізації без жодних дозвільних документів», – йдеться в повідомленні.

ДБР стверджує, що заблокувало схему продажу борошна з гуманітарної допомоги. Також у відомстві повідомили, що зібрані матеріали передали до обласного управління Національної поліції, щоб «притягти до відповідальності всіх, хто причетний до розпродажу гуманітарної допомоги».

Водночас у ДБР не вказали, для яких територіальних громад призначалося борошно.