Обом митникам загрожує до 10 років ув'язнення

Начальника митного посту «Тиса» та його заступника затримали на хабарі у 7,5 тис. євро від перевізника. Про затримання посадовців у четвер, 17 листопада, повідомила прес-служба ДБР, не уточнюючи імен. Втім, за даними депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, йдеться про Володимира Коцура та його заступника Володимира Лазорика.

За інформацією ДБР, посадовців затримали в Ужгороді під час отримання 10,6 тис. євро від перевізника. «Працівники ДБР задокументували факти вимагання митниками в одного з підприємців, що здійснює міжнародні перевезення громадян, 10,6 тис. євро. Такса встановлювалася з розрахунку за кожний автобус та ту кількість товару, яку він перевозив. Така «співпраця» та регулярна сплата «данини» дозволяла транспорту перевізників безперешкодно та без штучного затягування процесу проходження митних формальностей перетинати державний кордон», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Суму хабарів митники визначали відповідно до ваги товару, яку треба було перевезти за кордон. Перевізники через смс-повідомлення надсилали митникам інформацію про вагу, на основі яких і розраховувались суми хабарів. У середньому посадовці отримували в близько 500 євро з кожного автобуса. Затримали їх під час отримання 7,5 тис. євро.

Попередня кваліфікація злочину – вимагання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за попередньою змовою групи осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років.

ДБР також встановлює, чи причетні до цієї схеми інші працівники митного поста. Невдовзі затриманим офіційно повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.