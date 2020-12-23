У французькій компанії Groupe Michelin вибачилися за визначення в публікації, присвяченій московським ресторанам, українського борщу як страви російської кухні, та виправили помилку. Про це повідомило у Facebook посольство України у Франції.

«І про борщ. Вчора, отримавши новину про запуск Мішленівського гастрогіду по московських ресторанах, у яких готують український борщ, ми довго спілкувались із нашими контактами у Groupe Michelin. Розмова була конструктивною. Від керівництва компанії отримали вибачення за «гастрономічну необачність з неочікуваною політичною конотацією», – заявили в посольстві.

Французька компанія у сфері оцінки елітних закладів громадського харчування Groupe Michelin у своїй публікації про московські ресторани вказала, що «борщ представляє російську національну традицію».

Первинна версія прес-релізу, у якій ішлося про «емблематичні національні перші страви російської кухні – борщ та рассольнік», після звернення посольства виправлена.

У посольстві також повідомили, що розпочали роботу над Мішленівським гастрономічним гідом по київських ресторанах.

Michelin – французька компанія, всесвітньо відомий виробник шин, відома також як видавець одного з найавторитетніших ресторанних рейтингів. Компанія є видавецем одного з найавторитетніших путіників по ресторанах, так званого «Червоного путівника Мішлен», який має тризіркову систему оцінки ресторанів