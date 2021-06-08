Kia Sportage надійде у продаж наприкінці 2021 року

Корейська компанія Kia Motors показала зовнішній вигляд та салон п'ятого покоління кросовера Kia Sportage. Він став уособленням нової концепції дизайну Opposites United. Головна відмінність в салоні – довгий вигнутий дисплей. Технічних подробиць поки що немає.

Виробник показав перші фотографії зовнішнього вигляду та салону нового Kia Sportage 2021. Це глобальна модель, яка розроблялась дизайнерською мережею Kia в Кореї, Німеччині, США та Китаї. Для ринків Європи й України в тому числі Sportage буде вироблятись в Словаччині.

Нова концепція дизайну Opposites United вперше була показана на концепт-карі в цьому році, а Sportage – перший серійний кросовер в цьому стилі. Тому він абсолютно несхожий ні на інші моделі Kia, ні на попередню генерацію Sportage.

Найбільш характерні елементи дизайну екстер'єру – вузький передок в стилі «ніс тигра», бумерангоподібні денні ходові вогні та інтегровані в бампер головні фари. Ззаду збереглась традиція об'єднання ліхтарів на дверях багажника суцільною світловою лінією, але вони тепер не овальні, а мають різкі грані. Виштамповка на дверях прямує наверх, цим забезпечується динамічність форми кузова. Величезні оригінальні колісні диски надають кросоверу преміальності.

Салон став надзвичайно футуристичним. Головний елемент інтер'єру – вигнутий дисплей, який витягнутись на три чверті салону. Він показує як інформацію для водія, так і дані навігації та медіасистеми. Обабіч дисплея розміщені вентиляційні решітки. А консоль між водієм та пасажиром виконана в глянцевому пластику у Г-подібній формі. На ній розміщені джойстики перемикання режимів коробки передач, керування мультимедійною системою, а також підстаканники. На задній стороні передніх сидінь розміщені вішаки для одягу та сумок.

Величезний дисплей вигнутий в напрямку водія

Новий Kia Sportage 2021 надійде у продаж наприкінці цього року. Перед цим виробник надасть технічні подробиці моделі.