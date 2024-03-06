Столичні правоохоронці викрили дев'ятьох шахраїв, які привласнювали віртуальні активи

Київські правоохоронці викрили злочинну організацію, яка привласнювала віртуальні активи громадян, виманюючи їх під приводом онлайн-заробітку. Серед затриманих – і жителі Рівненщини. За скоєне їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили 5 березня в Департаменті кіберполіції Національної поліції України, організаторами «бізнесу» виявилися двоє жителів Київської області, які залучили до незаконної діяльності ще сімох осіб із Києва, Житомирської, Вінницької та Рівненської областей. Більшість із них знайомі між собою з дитинства.

«За даними слідства, фігуранти поширювали через телеграм-канали оголошення про заробіток на криптовалюті. На території Київської області вони відкрили два call-центри, оператори яких переконували громадян переказувати віртуальні активи у заздалегідь створені зловмисниками криптогаманці. Щоб увійти в довіру до клієнтів та заохотити їх перераховувати більше грошей, фігуранти спочатку повертали «інвестиції» з невеликим надлишком, однак надалі привласнювали кошти і припиняли виходити на зв’язок», – зазначають правоохоронці.

У помешканнях та в автомобілях ділків провели обшуки. У них вилучили десятки мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, 36 банківських карток, майже 200 сім-карток мобільних операторів, понад 54 тис. доларів, а також два автомобілі, ринкова вартість кожного з яких може становити 20-25 тис. доларів.

Клопотання щодо арешту коштів і транспортних засобів направили на розгляд суду. Усіх дев’ятьох зловмисників затримали та оголосили їм підозру за ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво, участь у злочинній організації), ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) ККУ. Наразі четверо підозрюваних перебувають під вартою, решта – під домашнім арештом. Фігурантам загрожує позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.

Правоохоронці продовжують встановлювати повне коло потерпілих і загальну суму заподіяних збитків.