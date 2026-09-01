Наразі у Непалі розшукують 56 українців

Через повені у Непалі та Тибеті загинула понад тисяча людей. Ще тисячі вважаються зниклими безвісти, сотні опинилися заблокованими на гідроелектростанціях, повідомило у вівторок, 1 вересня, агенство Reuters.

Місцева влада повідомила, що кількість жертв внаслідок повеней, які пройшли Непалом і Тибетом, перевищила 1000 людей. За даними прем'єр-міністра Непалу Балендру Шаха, у країні загинули щонайменше 939 людей.

Ще близько 600 людей опинилися заблокованими на кількох місцевих гідроелектростанціях, зруйнованих негодою. З близько 1000 працівників станцій рятувальникам вдалося врятували 279 людей.

За даними правоохоронців, наразі тривають пошукові та рятувальні роботи. Під час них службовці регулярно знаходять тіла загиблих у повені.

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Китайська влада у Тибеті повідомила, що там загинули 16 людей, ще 546 вважаються зниклими безвісти. Наразі в Тибеті триває відновлення єдиної дороги до зруйнованого прикордонного переходу Гіронг між Китаєм і Непалом.

Нагадаємо, 26 серпня через обвал льоду та гірської породи з льодовика район Расува на північ від Катманду накрила сильна повінь. Сильні потоки води та бруду знищили будинки, дороги та мости, а також пошкодили енергетичну інфраструктуру.

Станом на 27 серпня у Непалі й Тибеті зниклими безвісти вважаються 56 українців. Українські дипломати разом із місцевими та іноземними службами долучилися до пошуку людей.