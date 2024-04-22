Кирило Буданов повідомив про ускладнення з середини травня 2024 року

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що на Україну найближчим часом чекає важка ситуація. Зокрема, проблеми почнуться з середини травня 2024 року, повідомив Кирило Буданов в опублікованому 22 квітня інтерв’ю ВВС.

«Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть», – заявив Кирило Буданов.

За його словами, це стосується як фронту, так і України загалом. Голова ГУР зазначив, що росіяни проводять комплексні операції для підриву ситуації в Україні.

Відповідаючи на запитання інтерв’юера, чи йдеться також про внутрішньополітичну ситуацію, Кирило Буданов заявив, що йдеться «про все». Складнощі в Україні, за його підрахунками, мають початися у середині травня чи на початку червня.

Очільник ГУР додав, що не жалкує про свої заяви про швидкий захід у Крим та інші прогнози, які не справдилися. За словами Кирила Буданова, він озвучував прогнози реального часу, а ситуація може кардинально змінюватися.

«Зрештою, якщо ви вже говорите про мої особисті слова, то наші підрозділи в Крим зайшли», – сказав Кирило Буданов.

Нагадаємо, 7 квітня очільник ГУР повідомив, що Росія незабаром збирається провести наступальні дії. Буданов зазначив, що росіяни зосередяться на Донбасі під час чергового наступу наприкінці весни чи на початку літа.