В Китаї презентували першу у світі вакцину проти коронавірусу, яку вводять шляхом інгаляції. Про це повідомляє CGTN.

Зазначається, що вакцину вдихають через рот. Після того, як препарат потрапляє до легенів – він починає стимулювати імунітет слизової оболонки легенів.

Наголошується, що такого ефекту неможливо досягти під час внутрішньом’язового введення ін’єкцій.​

Китайська компанія CanSino Biologics розпочала випробування інгаляційної вакцини проти Covid-19 ще весною поточного року.

Терміни серійного виробництва препарату, як і його ефективність, наразі не уточняються.