Китай презентував першу у світі інгаляційну вакцину від Covid-19
Вакцину вдихають через рот, після чого препарат потрапляє до легенів
Світ — Юрій Братюк, 0 0
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В Китаї презентували першу у світі вакцину проти коронавірусу, яку вводять шляхом інгаляції. Про це повідомляє CGTN.
Зазначається, що вакцину вдихають через рот. Після того, як препарат потрапляє до легенів – він починає стимулювати імунітет слизової оболонки легенів.
Наголошується, що такого ефекту неможливо досягти під час внутрішньом’язового введення ін’єкцій.
Китайська компанія CanSino Biologics розпочала випробування інгаляційної вакцини проти Covid-19 ще весною поточного року.
Терміни серійного виробництва препарату, як і його ефективність, наразі не уточняються.
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