Китайська вакцина Coronavac не дає достатній захист від штаму коронавірусу «Омікрон» і не забезпечує достатню кількість антитіл для нейтралізації штаму, повідомляє Bloomberg.

Серед групи піддослідних, повністю вакцинованих препаратом Sinovac, у жодного не виявили достатньої кількості антитіл для нейтралізації «Омікрону».

«Хоча багато чого ще невідомо про те, як препарат від Sinovac реагує на «Омікрон» – включно з тим, як Т-клітини, зброя імунної системи проти інфікованих вірусом клітин, будуть реагувати, – ці висновки є ударом для тих, хто отримав 2,3 млрд доз Sinovac, здебільшого в Китаї та країнах, що розвиваються», – зазначає агентство.

Науковці зазначають, що такі результати найбільше загрожують самому Китаю, оскільки більшість населення там вакциновані саме цим препаратом, а рівень природного імунітету в країні досить низький.

Професор епідеміології Бенджамін Коулінг з Університету Гонконгу вважає, що серед інших країн, які використовували вакцину Coronavac, попередні хвилі зараження створювали природний імунітет, який дасть змогу пережити штам «Омікрон» без серйозних наслідків.

Минулого тижня компанія Sinovac Biotech заявила, що досі вивчає, як її вакцина протистоїть новому штаму. Вчені порадили отримати третю дозу вакцини якомога швидше, хоча ефективність такого рішення досі під питанням.

Вакцина Coronavac – друга за популярністю в Україні. Наразі щеплення нею отримали понад 4,6 млн українців. Вакцину розробила китайська біофармацевтична компанія Sinovac Biotech за технологією, якій уже понад 70 років. Йдеться про інактивовану вакцину, що містить у своєму складі неактивний вірус.