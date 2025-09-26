Китайські експерти з дронів допомагали розробляти БпЛА підсанкційному заводу з Росії
Китайські делегації брали участь у випробуваннях, а компанії з виробництва дронів постачали свої безпілотники концерну «Купол»
Китайські експерти з безпілотників прибули до Росії, щоб провести технічні розробки військових дронів на держпідприємстві із виготовлення зброї, яке перебуває під західними санкціями. З другого кварталу 2024 року представники Китаю відвідували підприємство багато разів, повідомило 25 вересня агентство Reuters із посиланням на двох європейських чиновників та документи.
Йдеться про Іжевський електромеханічний завод «Купол». З другого кварталу 2024 року китайські фахівці прибували на завод з виробництва російської зброї щонайменше 12 разів – протягом цього часу завод отримував партії ударних та спостережливих безпілотників китайського виробництва через російського посередника.
За даними співрозмовників агентства, співпраця свідчить про поглиблення відносин між «Куполом» та китайськими компаніями у розробці безпілотників. Так, минулого року Reuters писало про те, що завод розробив у Китаї новий ударний дрон «Гарпія-3» за допомогою китайських експертів, а вже в липні повідомило, що «Купол» виробляє тисячі одиниць дронів такого типу, використовуючи китайські деталі. За даними Reuters, у 2024 році завод отримав понад десяток безпілотників, виготовлених китайським виробником дронів Sichuan AEE.
У пресслужбі МЗС Китаю заявили, що не знають про цю співпрацю.
«Китай завжди дотримувався об’єктивної та справедливої позиції щодо питання української кризи, ніколи не надаючи летальну зброю жодній стороні конфлікту та суворо контролюючи товари подвійного призначення, включаючи експорт безпілотників», – повідомили в китайському МЗС.
Неназвані європейські чиновники заявили, що поставки невеликої кількості китайських ударних безпілотників та присутність китайських експертів можуть свідчити про зацікавленість заводу «Купол» у розширенні виробництва нових моделей безпілотників. За словами старшого наукового співробітника Центру нової американської безпеки у Вашингтоні Семюела Бендетта, Китай став життєво важливою частиною військового ланцюга поставок Росії.
Reuters також ознайомилося з листом від TSK Vektor до ІЕЗ «Купол», з якого випливає, що у другому кварталі 2024 року компанія-закупівельник виставила заводу рахунок за більш ніж десяток безпілотників, які виготовила компанія Sichuan AEE. Йдеться про доставку односторонніх ударних безпілотників A140 та A900, а також згадуються безпілотники A60, A100 та A200, які мають бути поставлені.
У звітах заводу виявили згадки випробувань дронів моделей A60, A100 та A200 на військовому полігоні Чебаркуль у Челябінській області Росії. За даними російської документації, група китайських експертів у 2024 році відвідала виробничі потужності компанії «Купол» в Іжевську, щоб зібрати дрони та навчити персонал компанії їх використовувати. Крім того, експерти відвідали Чебаркуль, після чого мали покинути завод. Цікаво, що у звіті їх описують не як китайських фахівців, а як співробітників TSK Vektor, російської закупівельної компанії.
«Згодом, згідно з рахунком-фактурою та випискою з рахунку, з якими ознайомилося агентство Reuters, AEE виставила TSK Vektor рахунок на понад 5 мільйонів юанів (700 тис. доларів США) за кілька літаків A200, оснащених обладнанням для боротьби з перешкодами, а також інші товари у другому кварталі 2025 року», – повідомило Reuters.
Під час іншого контакту з китайськими експертами відбулися льотні випробування безпілотника HW52V, виготовленого китайською фірмою Hunan Haotianyi, у третьому кварталі 2024 року. Зазначається, що HW52V – дрон вертикального зльоту та посадки, який можна використовувати для розвідки, а також як ударний безпілотник. В окремому документі компанії «Купол» за третій квартал минулого року описано відвідування її об'єктів громадянами Китаю, включаючи інженерів та технічний персонал, яких описують як співробітників TSK Vektor.
В останньому листі в розпорядженні Reuters йшлося, що китайські експерти також проведуть роботу над новим безпілотником під назвою GA-21. За даними європейських чиновників, GA-2 є однією з версій іранського Shahed-107, призначений для розвідки та повітряних атак.