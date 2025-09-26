Завод «Купол» працює над розробками дронів спільно з китайськими фахівцями

Китайські експерти з безпілотників прибули до Росії, щоб провести технічні розробки військових дронів на держпідприємстві із виготовлення зброї, яке перебуває під західними санкціями. З другого кварталу 2024 року представники Китаю відвідували підприємство багато разів, повідомило 25 вересня агентство Reuters із посиланням на двох європейських чиновників та документи.

Йдеться про Іжевський електромеханічний завод «Купол». З другого кварталу 2024 року китайські фахівці прибували на завод з виробництва російської зброї щонайменше 12 разів – протягом цього часу завод отримував партії ударних та спостережливих безпілотників китайського виробництва через російського посередника.

За даними співрозмовників агентства, співпраця свідчить про поглиблення відносин між «Куполом» та китайськими компаніями у розробці безпілотників. Так, минулого року Reuters писало про те, що завод розробив у Китаї новий ударний дрон «Гарпія-3» за допомогою китайських експертів, а вже в липні повідомило, що «Купол» виробляє тисячі одиниць дронів такого типу, використовуючи китайські деталі. За даними Reuters, у 2024 році завод отримав понад десяток безпілотників, виготовлених китайським виробником дронів Sichuan AEE.

У пресслужбі МЗС Китаю заявили, що не знають про цю співпрацю.

«Китай завжди дотримувався об’єктивної та справедливої ​​позиції щодо питання української кризи, ніколи не надаючи летальну зброю жодній стороні конфлікту та суворо контролюючи товари подвійного призначення, включаючи експорт безпілотників», – повідомили в китайському МЗС.

Неназвані європейські чиновники заявили, що поставки невеликої кількості китайських ударних безпілотників та присутність китайських експертів можуть свідчити про зацікавленість заводу «Купол» у розширенні виробництва нових моделей безпілотників. За словами старшого наукового співробітника Центру нової американської безпеки у Вашингтоні Семюела Бендетта, Китай став життєво важливою частиною військового ланцюга поставок Росії.

Reuters також ознайомилося з листом від TSK Vektor до ІЕЗ «Купол», з якого випливає, що у другому кварталі 2024 року компанія-закупівельник виставила заводу рахунок за більш ніж десяток безпілотників, які виготовила компанія Sichuan AEE. Йдеться про доставку односторонніх ударних безпілотників A140 та A900, а також згадуються безпілотники A60, A100 та A200, які мають бути поставлені.

У звітах заводу виявили згадки випробувань дронів моделей A60, A100 та A200 на військовому полігоні Чебаркуль у Челябінській області Росії. За даними російської документації, група китайських експертів у 2024 році відвідала виробничі потужності компанії «Купол» в Іжевську, щоб зібрати дрони та навчити персонал компанії їх використовувати. Крім того, експерти відвідали Чебаркуль, після чого мали покинути завод. Цікаво, що у звіті їх описують не як китайських фахівців, а як співробітників TSK Vektor, російської закупівельної компанії.

«Згодом, згідно з рахунком-фактурою та випискою з рахунку, з якими ознайомилося агентство Reuters, AEE виставила TSK Vektor рахунок на понад 5 мільйонів юанів (700 тис. доларів США) за кілька літаків A200, оснащених обладнанням для боротьби з перешкодами, а також інші товари у другому кварталі 2025 року», – повідомило Reuters.

Під час іншого контакту з китайськими експертами відбулися льотні випробування безпілотника HW52V, виготовленого китайською фірмою Hunan Haotianyi, у третьому кварталі 2024 року. Зазначається, що HW52V – дрон вертикального зльоту та посадки, який можна використовувати для розвідки, а також як ударний безпілотник. В окремому документі компанії «Купол» за третій квартал минулого року описано відвідування її об'єктів громадянами Китаю, включаючи інженерів та технічний персонал, яких описують як співробітників TSK Vektor.

В останньому листі в розпорядженні Reuters йшлося, що китайські експерти також проведуть роботу над новим безпілотником під назвою GA-21. За даними європейських чиновників, GA-2 є однією з версій іранського Shahed-107, призначений для розвідки та повітряних атак.