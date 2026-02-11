Інцидент стався на Торунському перевалі

Увечері 10 лютого на в’їзді в Закарпатську область затримали водія Volkswagen, маркованого як транспорт екстреної медичної допомоги. В автівці знайшли три бойові гранати та набої. Киянина помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Як розповіли у поліції Закарпатської області у середу, 11 лютого, інцидент стався на блокпості в селі Торунь Хустського району. Водій авто з проблисковими вогнями та написом Аmbulance намагався проїхати блокпост без зупинки. Коли Volkswagen зупинили, то 43-річний киянин за кермом представився волонтером.

«З автомобіля вилучили три бойові гранати із запалами до них, а також набої, які скерують експертам на дослідження. Volkswagen помістили на спецмайданчик поліції, а водія – до ізолятора тимчасового тримання», – зазначили правоохоронці.

Слідчі відкрили справу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами). Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.