Авто зупинили на блокпості біля Міжгір'я

На околиці Міжгір’я прикордонники Мукачівського загону зупинили мікроавтобус, обладнаний під медичний автомобіль одного з бойових підрозділів. Усередині виявили водія, а також ухилянта, який в такий спосіб намагався доїхати до кордону з Румунією.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 1 серпня, водієм «швидкої» був житель Київської області.

«Він обладнав звичайне цивільне авто під спеціалізований медичний автомобіль та під виглядом “медбрата” мав намір доставити до прикордоння пасажира. За таку поїздку житель Дніпра погодився сплатити 2,5 тис. доларів, ще за 8 тис. євро його мали переправити в Румунію», – зазначили в Держприкордонслужбі.

На пасажира склали адмінпротокол за спробу незаконного перетину кордону, а водія затримали з підозрою у незаконному переправленні чоловіків через кордон України (ч.3. ст. 332 ККУ). Санкція статті передбачає від семи до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.