Мер Києва Віталій Кличко залишається в місті і закликає повертатись всіх чоловіків

Міський голова Києва Віталій Кличко закликав киян, які виїхали зі столиці у більш безпечні місця, повертатись і боронити рідне місто.

Віталій Кличко закликав киян допомагати, хто як може: вступати у тероборону, волонтерити, розвозити харчі. Він закликав чоловіків, які виїхали зі столиці, повертатись у рідне місто і долучатись до оборони Києва.

«Кожен, хто любить Київ і хоче, щоб він вистояв, повинен допомагати як може! Багато жінок та дітей виїхали в безпечні місця, це зрозуміло. І багато чоловіків, які відвозили свої сім‘ї, повернулися в місто. Я звертаюся до тих, хто цього ще не зробив! Чоловіки-кияни! Повертайтесь! Треба захищати наше місто і своє майбутнє! А не сидіти десь і співчувати! Українці показали світу свою мужність і готовність битися за свою землю», – заявив Віталій Кличко.

Нагадаємо, упродовж останньої доби російські окупанти атакували три житлові багатоповерхівки в Києві: дві людини загинуло, ще десятки постраждало. Через посилення атак на Київ в місті запровадили комендантську годину з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня.