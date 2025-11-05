Пхеньян направив близько 5 тис. своїх громадян до Росії

На кордоні Росії з Україною станом на початок листопада перебувають близько 10 тис. північнокорейських військових. Вони виконують охоронні функції. Про це у вівторок, 4 листопада, повідомила розвідка Південної Кореї.

Розвідники встановили, що понад тисяча північнокорейських інженерів залучені до робіт із розмінування в прикордонних районах. Також Пхеньян направив ще близько 5 тис. своїх громадян, які з вересня прибувають до Росії. Їх планують використовувати для відновлення інфраструктури на тимчасово окупованих територіях.

«З вересня понад 5 тис. будівельників послідовно переміщуються до Росії та очікується, що їх буде мобілізовано для відновлення інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

Розвідники також зауважили, що Північна Корея вдосконалює системи наведення та точність ракет за допомогою Росії. Однак гіперзвукові ракети, розвідувальні супутники та есмінці КНДР потребуватимуть значного часу, перш ніж досягнуть практичної ефективності.

Нагадаємо, у квітні Пхеньян офіційно визнав участь своїх військових у війні проти України. Розміщення військ Північної Кореї було здійснено за наказом лідера Кім Чен Ина. Крім того, повідомлялось, що у столиці КНДР планують встановити пам'ятник загиблим військовим, які брали участь у боях в Курській області.

У серпні начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов застеріг щодо загрози військової співпраці Росії та КНДР не лише для України.