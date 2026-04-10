У неділю, 12 квітня 2026 року, християни східного обряду та греко-католики святкуватимуть Великдень. У суботу, 11 квітня, у львівських церквах можна освятити великодні кошики.

ZAXID.NET зібрав розклади святкових богослужінь у храмах Львова на Великдень, а також графік та час освячення пасок.

Архикатедральний собор святого Юра УГКЦ (площа святого Юра, 5)

Велика субота, 11 квітня:

09:00 – Вечірня з Божественною літургією св. Василія Великого

Із 12:00 до 21:30 (щопівгодини) – благословення пасок та іншої поживи

14:00 – Ісусова молитва за онкохворих

21:30 – Надгробне

Неділя Пасхи. Воскресіння Христове. Великдень, 12 квітня:

07:00 – Пасхальна утреня, після цього Архиєрейська Божественна літургія

11:00 – Божественна літургія св. Івана Золотоустого

14:00 – Пасхальні часи

16:00 – Пасхальна вечірня

Церква святого Андрія УГКЦ (вул. Соборна, 3а)

Велика субота, 11 квітня:

07:30 – свята літургія

09:30 – вечірня з літургією св. Василія Великого

Із 12:00 до 21:00 (щопівгодини) – благословення великодніх кошиків

Свято-Покровський кафедральний Собор ПЦУ (вул. Грушевського, 2)

Велика субота, 11 квітня:

09:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого, архиєрейським чином

Із 11:00 до 23:00 – освячення пасхальних приношень

21:00 – читання Діянь святих апостолів

Великдень, 12 квітня:

06:30 – Полуношниця

07:30 – Пасхальна утреня, архиєрейським чином

08:00 – Божественна літургія св. Іоана Золотоустого, архиєрейським чином

11:00 – Божественна літургія св. Іоана Золотоустого

17:00 – Велика вечірня, архиєрейським чином

Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла (вул. Театральна, 11)

Велика субота, 11 квітня:

09:00 – Вечірня з Літургією святого Василія Великого

14:00–21:00 – Благословення пасхальних кошиків

Храм Пресвятої Євхаристії – Домініканський cобор (площа Музейна)

Субота, 11 квітня:

07:30 – Вечірня з Літургією святого Василія Великого

Із 13:00 до 22:00 – освячення пасок

Храм Святого Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 22)

Велика субота, 11 квітня:

07:30 – Часи

09:30 – Вечірня з Літургією святого Василія Великого

Із 14:00 до 20:00 – освячення пасок на подвір’ї монастиря

Храм свв. Володимира і Ольги (вул. Симоненка)

Субота, 11 квітня:

08:00 – Вечірня з Літургією святого Василія Великого

Із 14:00 до 22:00 – благословення пасхальних кошиків

21:30 – Надгробне, Пасхальна утреня, Святкова Божественна літургія

Великдень, неділя, 12 квітня:

07:00, 09:00, 11:00, 13:00 – божественні літургії

14:00 – Пасхальна вечірня

П'ятницький храм на Підзамче

Велика субота, 11 квітня:

07:30 – сповідь

08:00 – Вечірня з Літургією святого Василія Великого, заупокійна літія

Із 12:00 до 22:00 – освячення пасок

Великдень, неділя, 12 квітня:

06:30 – Надгробне

07:00 – Пасхальна утреня

08:00, 10:00 – божественні літургії, освячення пасок

16:00 – велика вечірня

Храм Матері Божої Неустанної Помочі (вул. Сніжна)

Субота, 11 квітня:

09:00 – Вечірня з Літургією святого Василія Великого

Із 14:00 до 20:00 – освячення великодніх кошиків

Великдень, 12 квітня:

08:00 – Надгробне, Воскресна утреня

09:00, 11:00 – божественні літургії (за всяке прошення)

Церква Різдва Пресвятої Богородиці (майдан святого Івана Павла ІІ папи Римського)

Велика субота, 11 квітня:

08:00 – Вечірня з Літургією святого Василія Великого

Із 12:00 до 20:00 – посвячення пасок та збір пасхальних страв для воїнів та потребуючих

Церква Святих Ольги і Єлизавети (пл. Кропивницького, 1)

Велика субота, 11 квітня:

09:00 – св. літургія Василія Великого з вечірнею

Із 14.00 – свячення пасок

Воскресіння Христове, 12 квітня:

06:00 – Надгробне (заховання Плащаниці), Воскресна Утреня

08:00 – Божественна Літургія

10.00 – Божественна Літургія

12.00 – Божественна Літургія

По закінченні кожної Божественної Літургії відбудеться мировання.

Храм Преображення ГНІХ м.Львова (вул. Краківська, 21)

Страсна субота, 11 квітня:

12:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого

Із 13:30 до 22:00 – освячення пасок

22:30 – Надгробне

Воскресіння ГНІХ, 12 квітня:

06:00 – Воскресна утреня божественна літургія

09:00, 11:00 – божественна літургія

17:00 – вечірня

Церква Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Личаківська, 175а)

Велика субота, 11 квітня:

08:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого

Із 14:00 до 20:00 – свячення пасок

20:00 – Надгробне і утреня Пасхи, божественна літургія

Неділя Пасхи, 12 квітня:

07:00, 08:30, 10:30, 12:30 – божественні літургії

Княжий Храм Святого Миколая Чудотворця міста Львова (вул. Богдана Хмельницького, 28А)

Велика субота, 11 квітня: