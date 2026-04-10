У неділю, 12 квітня 2026 року, християни східного обряду та греко-католики святкуватимуть Великдень. У суботу, 11 квітня, у львівських церквах можна освятити великодні кошики.
ZAXID.NET зібрав розклади святкових богослужінь у храмах Львова на Великдень, а також графік та час освячення пасок.
Архикатедральний собор святого Юра УГКЦ (площа святого Юра, 5)
Велика субота, 11 квітня:
- 09:00 – Вечірня з Божественною літургією св. Василія Великого
- Із 12:00 до 21:30 (щопівгодини) – благословення пасок та іншої поживи
- 14:00 – Ісусова молитва за онкохворих
- 21:30 – Надгробне
Неділя Пасхи. Воскресіння Христове. Великдень, 12 квітня:
- 07:00 – Пасхальна утреня, після цього Архиєрейська Божественна літургія
- 11:00 – Божественна літургія св. Івана Золотоустого
- 14:00 – Пасхальні часи
- 16:00 – Пасхальна вечірня
Церква святого Андрія УГКЦ (вул. Соборна, 3а)
Велика субота, 11 квітня:
- 07:30 – свята літургія
- 09:30 – вечірня з літургією св. Василія Великого
- Із 12:00 до 21:00 (щопівгодини) – благословення великодніх кошиків
Свято-Покровський кафедральний Собор ПЦУ (вул. Грушевського, 2)
Велика субота, 11 квітня:
- 09:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого, архиєрейським чином
- Із 11:00 до 23:00 – освячення пасхальних приношень
- 21:00 – читання Діянь святих апостолів
Великдень, 12 квітня:
- 06:30 – Полуношниця
- 07:30 – Пасхальна утреня, архиєрейським чином
- 08:00 – Божественна літургія св. Іоана Золотоустого, архиєрейським чином
- 11:00 – Божественна літургія св. Іоана Золотоустого
- 17:00 – Велика вечірня, архиєрейським чином
Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла (вул. Театральна, 11)
Велика субота, 11 квітня:
- 09:00 – Вечірня з Літургією святого Василія Великого
- 14:00–21:00 – Благословення пасхальних кошиків
Храм Пресвятої Євхаристії – Домініканський cобор (площа Музейна)
Субота, 11 квітня:
- 07:30 – Вечірня з Літургією святого Василія Великого
- Із 13:00 до 22:00 – освячення пасок
Храм Святого Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 22)
Велика субота, 11 квітня:
- 07:30 – Часи
- 09:30 – Вечірня з Літургією святого Василія Великого
- Із 14:00 до 20:00 – освячення пасок на подвір’ї монастиря
Храм свв. Володимира і Ольги (вул. Симоненка)
Субота, 11 квітня:
- 08:00 – Вечірня з Літургією святого Василія Великого
- Із 14:00 до 22:00 – благословення пасхальних кошиків
- 21:30 – Надгробне, Пасхальна утреня, Святкова Божественна літургія
Великдень, неділя, 12 квітня:
- 07:00, 09:00, 11:00, 13:00 – божественні літургії
- 14:00 – Пасхальна вечірня
П'ятницький храм на Підзамче
Велика субота, 11 квітня:
- 07:30 – сповідь
- 08:00 – Вечірня з Літургією святого Василія Великого, заупокійна літія
- Із 12:00 до 22:00 – освячення пасок
Великдень, неділя, 12 квітня:
- 06:30 – Надгробне
- 07:00 – Пасхальна утреня
- 08:00, 10:00 – божественні літургії, освячення пасок
- 16:00 – велика вечірня
Храм Матері Божої Неустанної Помочі (вул. Сніжна)
Субота, 11 квітня:
- 09:00 – Вечірня з Літургією святого Василія Великого
- Із 14:00 до 20:00 – освячення великодніх кошиків
Великдень, 12 квітня:
- 08:00 – Надгробне, Воскресна утреня
- 09:00, 11:00 – божественні літургії (за всяке прошення)
Церква Різдва Пресвятої Богородиці (майдан святого Івана Павла ІІ папи Римського)
Велика субота, 11 квітня:
- 08:00 – Вечірня з Літургією святого Василія Великого
- Із 12:00 до 20:00 – посвячення пасок та збір пасхальних страв для воїнів та потребуючих
Церква Святих Ольги і Єлизавети (пл. Кропивницького, 1)
Велика субота, 11 квітня:
- 09:00 – св. літургія Василія Великого з вечірнею
- Із 14.00 – свячення пасок
Воскресіння Христове, 12 квітня:
- 06:00 – Надгробне (заховання Плащаниці), Воскресна Утреня
- 08:00 – Божественна Літургія
- 10.00 – Божественна Літургія
- 12.00 – Божественна Літургія
По закінченні кожної Божественної Літургії відбудеться мировання.
Храм Преображення ГНІХ м.Львова (вул. Краківська, 21)
Страсна субота, 11 квітня:
- 12:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого
- Із 13:30 до 22:00 – освячення пасок
- 22:30 – Надгробне
Воскресіння ГНІХ, 12 квітня:
- 06:00 – Воскресна утреня божественна літургія
- 09:00, 11:00 – божественна літургія
- 17:00 – вечірня
Церква Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Личаківська, 175а)
Велика субота, 11 квітня:
- 08:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого
- Із 14:00 до 20:00 – свячення пасок
- 20:00 – Надгробне і утреня Пасхи, божественна літургія
Неділя Пасхи, 12 квітня:
- 07:00, 08:30, 10:30, 12:30 – божественні літургії
Княжий Храм Святого Миколая Чудотворця міста Львова (вул. Богдана Хмельницького, 28А)
Велика субота, 11 квітня:
- 08:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого, сповідь
- Із 13:00 до 21:00 – освячення пасок
